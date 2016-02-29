Россия пугает Украину очередным мифическим проектом - газопроводом "Посейдон"

Российский газовый монополист «Газпром» планирует до конца 2016 года провести технико-экономическую оценку газопровода в обход Украины по дну Черного моря в Грецию через третьи страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В Риме (2 февраля – УНИАН) был подписан меморандум об оценке целесообразности строительства газопровода из России по дну Черного моря через третьи страны в направлении Греции, а потом в Италию. Меморандум предусматривает проведение технико-экономической оценки до конца 2016 года», - сказал Миллер.

По его словам, подписанты отталкиваются от так называемого проекта «Посейдон»: 12 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Греции по дну Ионического моря на юг Италии.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля «Газпром», итальянская Edison и греческая DEPA подписали меморандум о поставках газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию.

Напомним, Москва заморозила проект строительства газопровода в обход Украины "Южный поток", который должен был пройти через Черное море в страны Южной и Центральной Европы, в декабре 2014 года.

Ранее "Газпром" приостановил работы по восточной ветке газопровода "Южный коридор", который изначально предназначался для подачи газа в "Южный поток", а после отказа от проекта - в "Турецкий поток".