Миллер рассказал Путину о выгоде строительства газопроводов в обход Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Без сомнения, всё то, что касается проектов строительства новых газотранспортных маршрутов в Европу, в Северо-Западную Европу – это экономически обоснованные проекты, которые подтверждены тем растущим спросом, который в настоящее время есть», - сказал Миллер.

По его словам, поставки российского газа на экспорт в 2015 году составили 159,4 млрд кубометров

«Это поставки в дальнее зарубежье, поставки газа в Европу. Они выросли на 11,8 млрд. Объём поставок газа на экспорт увеличился на 8%. При этом если говорить о тех тенденциях, которые есть в текущий период времени с начала 2016 года, то объём поставок газа на экспорт вырос на 37,5%», - утверждает он.

По словам Миллера, в прошлом году Германия установила рекорд покупки российского газа – 43,5 млрд куб. газа, это на 6 млрд больше, чем в 2014 году.

«Но в этом году мы видим, что рост объёмов поставок газа в Германию и другие крупные европейские страны – ещё больше. То есть прирост поставок газа в Германию за то время, которое прошло с начала года, – 44%, в Италию – 42%, во Францию – 73%, в Австрию – 52%. Если за 2015 год абсолютный прирост экспорта составил 11,8 млрд куб. м. газа, то только за первые два месяца этого года в абсолютных цифрах это уже плюс 7,5 млрд кубометров газа», - заявляет Миллер.

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Как сообщалось, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Между тем Европейский парламент 21 января 2016 года принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не допустить строительства газопровода «Северный поток-2», а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.