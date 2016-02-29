ЕС сомневается в эффективности нового российского проекта газопровода "Посейдон"

Евросоюз оценит проект газопровода ITGI Poseidon, предлагаемый «Газпромом», если будет выработана единая позиция по его реализации.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович на пресс-конференции в Баку, передает РБК.

«Это была всего лишь декларация. Окончательного единого подхода и окончательной единой позиции по проекту пока нет. В любом случае мы должны будем оценить его эффективность», — сказал он.

Шефчович отметил, что если проект потребует строительства крупных инфраструктурных объектов, то не следует забывать, что имеющаяся инфраструктура используется всего на 50%. «С учетом этого фактора эффективность проекта уже находится под сомнением», — заключил он.

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Ранее в понедельник проект представил глава «Газпрома» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. Миллер, в частности, сообщил, что меморандум предусматривает проведение технико-экономической оценки проекта до конца 2016 года.

«Мы с нашими европейскими партнерами отталкиваемся от того проекта, который был в свое время подготовлен и разработан греческими и итальянскими коллегами вместе с французскими, — так называемого проекта «Посейдон»: 12 млрд кубометров азербайджанского газа из Греции по дну Ионического моря на юг Италии», — отметил глава «Газпрома».

Меморандум о взаимопонимании о поставках природного газа из России по дну Черного моря был подписан на прошлой неделе Миллером, главным исполнительным директором итальянской Edison SpA Марком Бенайуном и главным исполнительным директором греческой DEPA SA Теодоросом Китсакосом. Трубопровод будет проходить через третьи страны в Грецию и Италию и станет южным маршрутом поставок российского природного газа в Европу, говорилось тогда в пресс-релизе «Газпрома».