ЕС поддержал внедрение в Украине новой модели рынка электроэнергии – Минэнергоугля

Представительство Европейского Союза в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития и руководство Секретариата Энергетического сообщества поддержали законопроект «О рынке электроэнергии», после принятия которого на смену старой модели украинского рынка придет новая, отвечающая требованиям ЕС.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook директор департамента планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Бно-Айриян.

«Сегодня (29 февраля – УНИАН) мы получили в копии письмо, адресованное премьер-министру Украины, подписанное главой представительства ЕС в Украине, руководителями офисов USAID, ЕБРР, Всемирного Банка в Украине и руководителем Секретариатом Энергетического сообщества, в котором высказывается полная поддержка законопроекта о рынке электроэнергии, подготовленного министерством», - сказал Бно-Айриян.

По словам представителя Минэнергоугля, международные организации приветствовали заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка на прошлой неделе о том, что законопроект будет рассмотрен Кабмином в среду, 2 марта, для его дальнейшего утверждения и передачи в парламент.

Также, по словам Бно-Айрияна, доноры позитивно оценили внесенные министерством правки, которые учитывают замечания и пожелания доноров, высказанные в их предыдущем письме.

«Что ж, ждем среды и рассчитываем на положительное голосование», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по словам Яценюка, Кабинет министров Украины в рамках реформы энергетического сектора разрабатывает новую модель функционирования рынка электроэнергии, основными принципами которого станет высокая конкуренция и легкость доступа к электросетям.

Министерство энергетики и угольной промышленности в ноябре 2015 года направило на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект «О рынке электроэнергии», который впоследствии должен быть внесен правительством в Верховную Раду.

Законопроект предусматривает внедрение в течение двух лет новой модели рынка электроэнергии в Украине: рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг, рынка двусторонних договоров.

До конца 2018 года будет действовать переходный период, в течение которого гарантированный покупатель будет приобретать до 75% мощности АЭС и до 30% от среднесуточного производства ГЭС по регулируемым ценам.