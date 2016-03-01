Российские нефтяники попросят Путина не сокращать добычу нефти - СМИ

Снижать добычу нефтяные компании не хотят: это грозит потерей доли рынка и вложенных в развитие средств, передает РБК.

Главный вопрос, который волнует нефтяников, — сокращение или заморозка добычи в России на уровне января 2016 года, рассказали источники РБК в "Газпром нефти", ЛУКОЙЛе и "Башнефти".

О заморозке добычи министр энергетики Александр Новак предварительно договорился 16 февраля с тремя странами ОПЕК — Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой.

Еще одной темой совещания у Путина должна стать приватизация госактивов в нефтяной отрасли, прежде всего госдоли "Башнефти", рассказали источники.

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Третья тема, которую планируют обсудить с президентом РФ нефтяники, — перспектива роста налоговой нагрузки.

Стоит отметить, что в числе приглашенных на совещание у российского президента — главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Башнефти" Александр Корсик, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

Ранее Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар договорились о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе.

Министр нефти Ирана Бижана Зангане заявил, что предложения заморозить добычу нефти являются "нереалистичными" и "смехотворными".

Вскоре госсекретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри призвал США присоединиться к диалогу по заморозке добычи.