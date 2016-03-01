ОПЕК в феврале снизила добычу нефти: лидер падения - Ирак

Страны ОПЕК в феврале т.г. снизили производство нефти на 280 000 барр. в сутки - до 32,37 млн барр./сутки, сообщает Reuters.

Лидером падения стал Ирак. Страна прекратила с 17 февраля поставки по нефтепроводу из Курдистана мощностью 600 000 барр./сутки. Возобновление поставок ожидается в середине марта.

Читайте такжеВласти США ответили ОПЕК: не будут искусственно регулировать нефтяной рынокПадение добычи нефти зафиксировано также в Нигерии из-за аварии на производстве Royal Dutch Shell. В ОАЭ несколько месторождений были закрыты на техническое обслуживание, что также привело к снижению производства.

Саудовская Аравия сохранила объем производства в 10,2 млн барр./сутки. Страна достигла рекордного показателя добычи в 10,56 миллиона баррелей в сутки в июне п.г.

Иран с декабря 2015 г. - после снятия санкций - увеличил добычу на 200 000 барр./сутки, тогда как официальные власти заявляли об увеличении экспорта на 500 000 барр./сутки.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по средним ценам на нефть в 2016 году до 35 долларов за баррель.

Ранее Fitch прогнозировало средние нефтяные цены на уровне в 45 долларов за баррель, а газа - 2,50 доллара за тысячу кубических футов. Понижение прогноза отражает мнение агентства о том, что в этом году цены вряд ли восстановятся.

"Понижение обусловлено сочетанием ряда факторов: увеличение запасов в условиях мягкой зимы, более высокое, чем ожидалось, производство ОПЕК в январе и все более очевидный факт того, что рост мировой экономики в текущем году будет гораздо слабее, чем мы прогнозировали раньше", - говорится в сообщении.

В долгосрочной перспективе по базовому сценарию агентства прогноз по ценам остался без изменений: цены на нефть ожидаются на уровне 65 долларов за баррель, газа - 3,25 доллара за тысячу кубических футов.