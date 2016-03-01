В США крупнейшие производители сланцевой нефти решили сократить добычу

Несколько крупных производителя сланцевой нефти в Соединенных Штатах впервые за многие годы пошли на сокращение добычи, сообщает Прайм со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Эти меры связаны с затоваренностью рынка, которое в свою очередь тянет вниз цены на "черное золото", - говорится в сообщении.

Компании-производители сланцевой нефти Continental Resources Inc., Devon Energy Corp. и Marathon Oil Corp. сообщили, что в текущем году планируют сократить добычу примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. EOG Resources Inc. объявила о сокращении своей добычи на 5%.

Издание отмечает, что нынешнее поведение производителей резко контрастирует с поведением в 2015 году. Тогда они не стали сокращать свою добычу при падении цен со 100 долларов за бочку до 30 долларов. В 2016 году компании решили сократить расходы, что привело к сокращению объемов добычи сырья.

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Одним из способов сокращения добычи компании назвали временную приостановку работы уже пробуренных скважин. Это должно привести к появлению большего количества как нефтяных, так и газовых скважин, которые будут готовы к запуску в случае роста цен на энергоносители.