С сегодняшнего дня электроэнергия для населения подорожала на 25%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 марта 2016 года повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 копеек за кВт-ч.

Двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения комиссия утвердила еще в феврале 2015 года.

Согласно документу, минимальный тариф устанавливается на месячный объем потребления электроэнергии 100 кВт-ч. Весь объем свыше 100 кВт-ч отпускается по тарифу 99 копеек за кВт-ч. Если месячное потребление электроэнергии превышает 600 кВт-ч, то устанавливается тариф 156 копеек за кВт-ч за превышенный объем.

Как отмечают в НКРЭКУ, поэтапное повышение тарифов для населения как на газ, так и на электроэнергию осуществляется для устранение перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до рыночных.

"Указанное решение предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов в течение двух лет", - отмечают в комиссии, уточняя, что сегодняшнее повышение тарифов является третьим этапом.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, к марту 2017 года потребители электроэнергии будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт-ч в месяц и с объемом потребления свыше 100 кВт-ч в месяц. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 гривни за кВт-ч. Для второй группы – 1,68 гривни за кВт-ч.