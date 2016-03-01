Сумма исковых претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" превысила $8 миллиардов

Общая сумма исковых претензий НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" по контракту на транзит российского газа через территорию Украины достигла 8,2 миллиарда долларов.

Об этом журналистам на конференции Института Адама Смита в Киеве сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Общая сумма претензий к "Газпрому" по транзиту достигла 8,2 миллиарда долларов", - сказал Коболев.

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По его словам, эта сумма накопилась за все время существования контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины (начиная с 2009 года).

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Как известно, на сегодняшний день "Нафтогаз" и "Газпром" находятся в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: на транзит российского газа через Украину и на куплю-продажу российского газа Украиной.