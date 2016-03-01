Беларусь с 1 марта в очередной раз снизила экспортные пошлины на нефть

Беларусь с 1 марта снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает БЕЛТА.

Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет понижена с $52 до $39,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $36,9 до $28 за 1 т, на товарные бензины - с $31,7 до $24 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $15,8 за 1 т (была $20,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

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