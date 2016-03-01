ОПЕК может сократить добычу нефти только к концу года - СМИ

Сокращение добычи нефти в странах ОПЕК в июне маловероятно, даже если уровень цен останется низким, сообщает Прайм со ссылкой на источники среди сотрудников организации и делегатов.

"(Сокращение добычи) возможно к концу года, когда действительно будет ясно, что Иран на самом деле ведет добычу в тех объемах, о которых заявляет. Но не в июне", - заявил агентству источник из ближневосточных стран-членов организации.

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Члены ОПЕК к июню смогут получить надежные данные лишь об объемах добычи за апрель. Этой информации будет недостаточно для того, чтобы сложилось целостное представление о масштабах иранского экспорта, отметил один из источников агентства.

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Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри 22 февраля заявил, что картель ведет переговоры о заморозке добычи на уровне января со всеми странами-производителями нефти, кроме США.