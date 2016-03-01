"Нафтогаз" пока не планирует закупать газ у "Газпрома" - Коболев

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" после трехмесячного перерыва пока не планирует возобновлять закупки природного газа у "Газпрома".

Об этом журналистам на конференции Института Адама Смита в Киеве сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Пока не планируем возобновлять закупки", - сказал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив его закупку из Российской Федерации в 2,3 раза - до 6,1 миллиарда кубометров с 14,5 миллиарда кубометров годом ранее, что является историческим минимумом.

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По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, в 2016 году Украина планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики топлива.