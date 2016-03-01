ЕК снова заговорила о переговорах Украины с "Газпромом" и напомнила о Стокгольмском арбитраже

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович призвал Украину готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с "Газпромом", так как Стокгольмский арбитраж до конца 2016 года не успеет разрешить газовые споры между "Нафтогазом" и российским монополистом.

Об этом он сообщил на Международной энергетической конференции Института Адама Смита в Киеве 1 марта.

"Мы надеемся, что Стокгольмский арбитраж скоро примет решение по искам (между "Нафтогазом" и "Газпромом" - УНИАН). Но, как я понимаю, этого не будет в этом году, поэтому нужно начать подготовку к следующему осенне-зимнему сезону",- сказал Шефчович.

"Еврокомиссия готова выступить посредником в принятии временного решения о поставках газа в Украину", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Украина готова обсуждать все газовые вопросы с Российской Федерацией, включая вопросы объема и стоимости транзита газа, в трехстороннем формате - при участии Европейского Союза, сказал журналистам глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.