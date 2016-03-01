Демчишин ожидает, что частные компании увеличат добычу газа на 25-30%

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин ожидает, что в 2016 году частные компании, на долю которых приходится около 25% всей добычи газа в Украине, нарастят добычу углеводородов на 25-30%.

Об этом он сообщил на Международной энергетической конференции Института Адама Смита в Киеве 1 марта.

"В этом году мы ожидаем, что частные добытчики, частный бизнес нарастят производство на 25-30%, - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в 2014 году сократилась по сравнению с 2013 годом на 3,4% - до 19,7 миллиарда кубометров.

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 миллиарда кубометров.