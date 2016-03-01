Российская нефть бьет антирекорды: с начала года цена Urals обвалилась на 43%

Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в январе-феврале 2016 года снизилась на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,69 доллара за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

В январе-феврале 2015 года средняя цена нефти Urals составляла 51,81 доллара за баррель.

В феврале 2016 года средняя цена нефти этой марки составила 30,55 доллара на баррель против 57,3 доллара годом ранее.

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В 2015 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 51,23 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года почти в два раза.

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Официальный прогноз российского Минэкономразвития по цене на нефть на этот год пока составляет 50 долларов за баррель, однако российские власти уже заявили, что будут корректировать прогнозы исходя из текущих реалий.