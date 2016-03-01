Газ для населения с апреля подорожает на 53%

Глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует с 1 апреля повышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53%, до 5 тысяч 500 гривень с НДС за тысячу кубометров с 3 тысяч 600 гривень с НДС.

Об этом он сообщил журналистам на конференции Института Адама Смита в Киеве.

"Я думаю, что верхняя цена незначительно упадет, процентов до 10, а нижняя вырастет до 5 тысяч 500 гривень с НДС", - сказал Вовк.

Как известно, минимальный тариф на газ для населения устанавливается в отопительный сезон для потребителей, использующих газ для отопления, а также для предприятия ТКЭ, которые оказывают услуги по централизованному теплоснабжению.

По словам Вовка, при увеличении минимального тарифа на газ для ТКЭ до 5 тысяч 500 гривень за тысячу кубометров, стоимость централизованного отопления увеличится в среднем на 80% в месяц.

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Глава НКРЭКУ напомнил, что социальную цену на газ устанавливается Кабинет министров Украины и согласно подписанному ранее соглашению с МВФ, к 1 апреля нужно достичь 75% от стоимости импортного газа для населения и теплокоммунэнерго.