В Украине с марта повысили акцизы на топливо

Средняя стоимость бензина А-95 сегодня, 1 марта, составляет 19,25 гривни: в зависимости от заправок самая низкая цена на это топливо – 17,60 гривни, а самая высокая – 21 гривня, сообщает ТСН.ua.

"С сегодняшнего дня, 1 марта, по-новому начали вычислять ставку акцизного сбора - не в евро за одну тонну, а за одну тысячу литров. Одновременно с этим должен произойти переход на электронное декларирование акцизных накладных на горючее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что и первое, и второе связано с переходом на евростандарты при уплате налогов. С 1 марта акцизный налог на бензин и дизтопливо составит 171,5 евро/кубометр, тогда как с 1 января этого года он составлял 228 евро за тонну (до 1 января 2016 года акциз на бензин составлял 202 евро за тонну).

"Кроме того, Верховная Рада установила фиксированную ставку акцизного налога с конечной продажи нефтепродуктов в размере 0,042 евро за литр вместо ранее действующих 5%", - отмечает издание.

Подчеркивается, что на конечные цены на топливо одновременно влияют две тенденции – повышение акцизов и падения цен на нефть, а следовательно, по мнению участников рынка, нельзя говорить об однозначном повышении цен вместе с новыми акцизами.

Читайте такжеС сегодняшнего дня электроэнергия для населения подорожала на 25%

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, что является компромиссом между предложениями правительства и парламента относительно налоговых изменений, необходимых для исполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

В частности, с 1 января был повышен акциз на нефтепродукты на 13%.

Читайте такжеГаз для населения с апреля подорожает на 53%

Министерство финансов рассчитывает на поступление в бюджет 3,2 миллиарда гривень в 2016 году от повышения акцизов на бензин и намерено направить эти средства в специальный фонд на ремонт автомобильных дорог Украины.