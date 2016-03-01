Еврокомиссия предлагает провести газовые переговоры с РФ в конце отопительного сезона

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович предлагает провести трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Россией в конце текущего отопительного сезона, который должен завершиться к 15 апреля 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Международной энергетической конференции Института Адама Смита в Киеве.

«Моя идея: мы должны встретиться в конце текущего отопительного сезона», - сказал Шефчович.

Вместе с тем, вице-президент Еврокомиссии добавил, что на сегодняшний день конкретной даты переговоров пока нет.

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Как сообщал УНИАН, ранее Шефчович призвал Украину готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с "Газпромом", так как Стокгольмский арбитраж до конца 2016 года не успеет разрешить газовые споры между "Нафтогазом" и российским монополистом.