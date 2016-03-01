Яценюк предложил ЕС синхронизировать энергосистемы Украины и Европы

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил начать работу над проектом решения по синхронизации работы энергосистемы Украины и Европейского Союза.

Об этом он сказал в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Для Украины будет правильно синхронизировать энергосистемы Украины и Европейского Союза, - сказал Яценюк. - У меня есть для этого политическая воля. Я хочу, чтобы Украина стала частью Европы. Мы подписали Соглашение об ассоциации, и энергетика должна стать частью этого решения. А все щиты, которые выставляет Россия, стоит переместить к российской границе».

В свою очередь Шефчович подчеркнул, что аналогичные решения уже прорабатываются для стран Балтии. «И в этом контексте мы могли бы поделиться опытом», - сказал Шефчович.

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Ранее глава украинского правительства анонсировал принятие нового закона о функционировании в стране рынка электроэнергии, основными принципами которого станет высокая конкуренция и легкость доступа к электросетям. Все эти аспекты, по словам Яценюка, прописаны в пакете законопроектов, подготовленных правительством. Этот пакет включает собственно закон о рынке электроэнергии, закон о Нацкомиссии по регулированию на рынке электроэнергии и коммунальных услуг, а также закон о доступе к электросетям.