Один из крупнейших нефтетрейдеров мира распродал свои активы в России - СМИ

Как удалось выяснить Forbes, основанная в 1966 году в Роттердаме группа Vitol — один из крупнейших мировых игроков в трейдинге на рынке сырья — несколько месяцев назад распродала все свои российские добывающие активы. Об этом рассказали один из источников, близких к сделке, и источник, близкий к Vitol. «В прошлом году Vitol продала проекты в России», — рассказал он.

«Месторождения небольшие, но расположены очень компактно и с хорошими дебетами», — добавляет источник, близкий к Vitol.

Читайте такжеРоссийская нефть бьет антирекорды: с начала года цена Urals обвалилась на 43%Основная доля добытой нефти этих месторождений реализовывалась через трубопроводную систему «Транснефти» — около половины продавалось на внутреннем рынке, а часть экспортировалась. По словам источников, близких к сделке, оценка активов Vitol в России составляла $50-100 млн. В пресс-службе Vitol отказались от комментариев.

Покупателем активов, по словам источника, знакомого с ходом сделки, выступил малоизвестный и относительно новый игрок на российском нефтяном рынке — шведская компания Petrogrand. Имена владельцев Petrogrand не раскрываются. В Petrogrand не стали комментировать сделку с Vitol.