В Украине с начала года выросла добыча угля

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-феврале 2016 года выросла на 3% по сравнению с январем-февралем прошлого года – до 6,595 миллиона тонн с 6,4 миллиона тонн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенные на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, 1,047 миллиона тонн, или 15,9%, от общего объема угля было добыто на государственных шахтах. Сокращение добычи на госпредприятиях за 2 месяца составило 16,1%.

В феврале в Украине было добыто 3,437 миллиона тонн угля, из которых на долю госшахт приходится 577 тысяч тонн.

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Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,759 миллиона тонн с 65 миллионов тонн. При этом 6,742 миллиона тонн топлива было добыто на государственных шахтах.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. При этом для стабильной работы энергосистемы власти приняли решение о необходимости импорта дефицитного угля из Южно-Африканской Республики.