Запасы газа в украинских хранилищах обновили максимум за 5 лет

Существующие объемы природного газа в подземных хранилищах газа Украины (ПХГ) по состоянию на 1 марта – 10 миллиардов кубометров являются самыми высокими за последние пять лет при сравнении запасов "голубого топлива" на эту же дату в предыдущие годы, сообщает пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз" - оператора отечественной газотранспортной системы.

"Украина встречает весну с крупнейшими за последние 5 лет запасами газа в ПХГ - 10,02 миллиарда кубометров, что на 23% или 1,9 миллиарда кубометров больше прошлогодних показателей", - сообщают в компании.

Также сообщается, что всего с начала отопительного сезона отечественные потребители использовали из хранилищ газа 7,036 миллиарда кубометров топлива.

В феврале из газохранилищ было отобрано 1,051 миллиарда кубометров, а за два месяца текущего года - 3,9 миллиарда кубометров газа.

По информации компании, суточное потребление газа Украиной составляет 129 миллионов кубометров. Для покрытия этих потребностей природный газ отбирается из пяти ПХГ в суточном режиме 66 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиарда кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

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В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо.