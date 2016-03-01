Нефть дорожает на фоне снижения добычи в США и странах ОПЕК

Мировые цены на нефть показывают положительную динамику на фоне сообщений о снижении добычи в США и странах ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на середину дня стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79% - до 36,82 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,42% - до 34,23 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Добыча нефти в США в декабре 2015 года снизилась третий месяц подряд, на 43 тысячи баррелей в сутки до минимального за год показателя в 9,26 миллиона баррелей в сутки. При этом среднесуточная добыча в 2015 году выросла на 720 тысячи баррелей до 9,43 миллиона, сообщило минэнерго США. Кроме того, согласно прогнозу агентства Рейтер, добыча в странах ОПЕК в феврале сократилась на 280 тысячи баррелей в сутки, до 32,37 миллиона.

Тем не менее, давление на рынок оказывает слабая экономическая статистика Китая, которая может означать более медленный рост потребления нефти. Производственная активность в Китае, по неофициальным данным, в феврале сократилась до пятимесячного минимума. Согласно отчету независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале составил 48 пунктов.

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По мнению аналитиков, соглашение нескольких производителей нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, о замораживании добычи, не избавит рынок от избытка нефти, который оценивается более чем в один миллион баррелей в сутки. "Перспектива ослабления напряженности между двумя крупнейшими в мире производителями нефти (Саудовской Аравией и Россией), имеющими значительные разногласия по поводу конфликта в Сирии, была слишком хорошей, чтобы быть правдой", - сообщает агентство со ссылкой на ежемесячный отчет Singapore Exchange (SGX).

Отмечается, что Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла только договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но при условии, что другие производители присоединятся к инициативе. "Замораживание добычи - это далеко не то же самое, что снижение добычи", - говорится в отчете.