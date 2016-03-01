Порошенко рассчитывает на поддержку ЕК: "Северный поток-2" должен быть заблокирован

Президент Украины Петр Порошенко настаивает, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» должен быть заблокирован, и рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в этом вопросе.

Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент подчеркнул свою позицию относительно проекта газопровода «Северный поток-2». «Это - исключительно политический проект», - цитирует Порошенко его пресс-служба.

«Северный поток-2» должен быть заблокирован. Мы рассчитываем на поддержку Европейской комиссии, ведь это - средство наказания Украины за европейские устремления», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года российский «Газпром», Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта - Торжок-2», который обеспечит поставку газа по «Северному потоку-2» из России в Европейский Союз в обход Украины.

26 ноября правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока-2».

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан уверяет, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет тщательно проверен на соответствие европейскому законодательству.