Путин заявил о согласии российских нефтяников заморозить добычу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские нефтяники согласились не увеличивать добычу нефти.

Об этом он сообщил во вторник на встрече с главами российских нефтяных компаний, посвященной развитию нефтяной отрасли, передают «Ведомости».

Путин напомнил нефтяным "генералам" в начале встречи, что сейчас на уровне государств обсуждается замораживание добычи в 2016 году.

"И как министр (энергетики Александр Новак – ред.) доложил, все вы с этим предложением согласны. Были даже более радикальные предложения. И цель нашей встречи - в том, что я бы хотел от вас это лично услышать: действительно ли вы поддерживаете это предложение? Как вы к этому относитесь", – сказал президент.

Путин пояснил, что речь идет о том, чтобы зафиксировать добычу на уровне января 2016 г. "Имеется в виду в усредненном виде на весь 2016 г.", - добавил он. По его словам, помимо проблем нефтяной отрасли, Путин предложил обсудить перспективы и тенденции на глобальном рынке нефти.

Путин отметил, что в 2015 г. российская "нефтянка" показала уверенное развитие и добыла рекордные 534 млн т нефти. "Это прирост в 1,4% по сравнению с 2014 г.", - уточнил он, добавив.

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Глобальный рынок углеводородов нестабилен, продолжил Путин: На него оказывают влияние как фундаментальные экономические факторы (замедление роста мировой экономики), так и спекулятивные моменты, политические риски.

За прошлый год цена на Urals снизилась втрое, что существенно сказалось на доходах компаний, заметил президент. Вместе с тем, он отметил, что капитальные затраты российских нефтяников в нефтедобычу в 2015 г. оказались на 7,8% больше, чем в 2014 г. "Наша задача сохранить устойчивость нефтяной отрасли и обеспечить ее развитие", - подчеркнул Путин.

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На совещание были приглашены министр энергетики Александр Новак, помощник президент Андрей Белоусов, руководитель администрации президент Сергей Иванов, президент "Лукойла" Вагит Алекперов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, президент "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, президент "Башнефти" Александр Корсик, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, президент "Независимой нефтяной компании" Эдуард Худайнатов.