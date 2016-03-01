Порошенко обсудил с вице-президентом ЕК шаги для увеличения энергонезависимости Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию содействовать организации в ближайшее время международной конференции в поддержку модернизации газотранспортной системы Украины.

Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.

«Президент призвал Европейскую комиссию содействовать организации в ближайшее время международной конференции в поддержку модернизации газотранспортной системы Украины», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Шефчович заявил о тесном взаимодействии Европейского Союза и Украины в вопросах совместной энергетической политики и отметил значительные успехи Украины на пути газовой независимости.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для увеличения энергетической независимости и повышения энергоэффективности украинской экономики, внедрения изменений в законодательстве относительно НАК «Нафтогаз Украины» и создания условий для привлечения иностранных инвесторов в энергетическую отрасль Украины.

Порошенко пригласил высшее руководство Еврокомиссии принять участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины Чернобыльской трагедии в апреле этого года.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС.

Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

На протяжении 2015 года в Украине работала группа экспертов Всемирного банка, которые к концу января 2016 года должны были представить модель реформирования газотранспортной системы Украины для привлечения западного инвестора к ее модернизации и управлению.