Порошенко: Украина пережила зиму без российского газа, и не позволила себя шантажировать

Об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.

В частности, глава государства поздравил вице-президента ЕК с годовщиной создания Энергетического союза и отметил, что Украина должна стать неотъемлемой частью этого объединения.

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Порошенко подчеркнул, что Украина предана внедрению реформ, в том числе и в энергетическом секторе.

«Мы прошли зиму без российского газа. Благодаря надежности нашего транзита, мы не позволили шантажировать нас, и в то же время продемонстрировали эффективное взаимодействие с Европейской комиссией», – цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию содействовать организации международной конференции на поддержку модернизации украинской ГТС. В свою очередь, Шефчович отметил тесное взаимодействие Европейского Союза и Украины в вопросах совместной энергетической политики, и отметил значительные успехи Украины на пути газовой независимости.