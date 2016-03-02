Нефть дешевеет благодаря росту запасов в США

Мировые цены на нефть в среду демонстрируют отрицательную динамику на фоне данных о значительном росте запасов сырья, которые обнародовал Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 36,73 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,02% - до 34,05 доллара за баррель, пишет Прайм.

По оценкам API, запасы выросли за отчетную неделю на 9,9 миллиона баррелей. Это значительно выше показателя в 2,6 миллиона баррелей, который прогнозировали опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1,8 миллиона баррелей, а запасы бензина - сократились на 2,2 миллиона баррелей против прогноза роста в 1,1 миллиона баррелей, пишет агентство. Запасы дистиллятов выросли, по данным API, на 2,7 миллиона баррелей, а эксперты, напротив, ожидали сокращения показателя на 1,2 миллиона баррелей.

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Некоторые трейдеры готовятся к тому, что данные от Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее в среду, также покажут значительный рост запасов, отмечает агентство.