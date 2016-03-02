Газпром "заплатил" Греции за поддержку: отменил миллионный штраф за недобор газа

Греческая газовая компания DEPA сообщила, что российский "Газпром экспорт" полностью исключил для нее действие оговорки "бери или плати" на 2015 год, передает РИА "Новости".

В соответствии с оговоркой take or pay (бери или плати), покупатель выплачивает штраф, если не выберет контрактные объемы газа. По этому условию DEPA должна была бы выплатить около 5 миллионов долларов штрафа за 2015 год.

Читайте такжеСумма исковых претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" превысила $8 миллиардов"После продолжительных переговоров DEPA с "Газпром экспортом", российская компания согласилась на полное исключение оговорки "бери или плати" в 2015 году, в связи с сокращением объемов из-за снижения спроса на природный газ со стороны клиентов DEPA", — говорится в сообщении компании.

В январе "Газпром экспорт" более чем вдвое снизил штраф DEPA за невыбранные в 2014 году объемы газа — до 36 миллионов долларов вместо 82 миллионов долларов.

В последние годы потребление газа в Греции упало из-за экономического кризиса. В 2014 году цены на российский газ для Греции были снижены на 15%. Были уменьшены также контрактные объемы поставок, однако Греция все равно не смогла их выбрать из-за кризиса и падения производства. В связи с этим по условию take or pay Греция должна выплатить штраф.

В 2014 году Греция сократила отбор российского газа до 1,8 миллиарда кубометров с 2,7 миллиарда кубометров в 2013 году. Афины несколько раз обращались к "Газпрому" с просьбой снизить цены на газ и контрактные объемы, попадающие под условие take or pay.

Как сообщал УНИАН, Россия последние годы продвигает в Европе свои проекты по поставкам газа в обход Украины. Один из них - "Южный поток" из-за сопротивления ЕС был Россией заморожен. Затем последовал проект "Турецкий поток", который из-за конфликта Москвы и Анкары так и не был начат. Сейчас решается судьба еще одной российской идеи - "Северного потока-2", который также поддан резкой критике Евросоюзом.

В конце февраля «Газпром», итальянская Edison и греческая DEPA подписали меморандум о поставках газа по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию. Для этой цели стороны намерены использовать в максимально возможном объеме результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI Poseidon. Эксперты прогнозируют крах и этого проекта России.