Монополия "Газпрома" близка к краху: на газовый рынок Европы может выйти "Новатэк"

Российский «Новатэк» приступил к реализации своего плана по выходу на рынок ЕС, пишут "Ведомости".

В письме министра энергетики Александра Новака президенту России Владимиру Путину говорится, что Минэнерго «во исполнение Вашего указания рассмотрело обращение ОАО «Новатэк» о поставке газа на экспорт в Европу через «Газпром экспорт» «с сохранением принципа единого экспортного канала». Подлинность письма подтвердил сотрудник одной из этих компаний. О том, что «Новатэк» обсуждает с президентом экспорт газа в Европу, знает и федеральный чиновник.

Читайте такжеУкраина должна остаться важной транзитной страной на энергорынке – вице-президент Еврокомиссии Шевчович«Новатэк» предлагает разрешить своему швейцарскому трейдеру Novatek Gaz & Power Gmbh (NGP, на 100% принадлежит российской компании) поставлять европейским потребителям газ «Арктикгаза» (СП «Новатэка» и «Газпром нефти»), говорится в письме. По итогам 2015 г. трейдер законтрактовал 3,1 млрд куб. м газа, из которых 0,7 млрд куб. м – российского происхождения. NGP могла бы весь газ для европейских потребителей покупать в России, так что экспорт вырос бы на 2,4 млрд куб. м в год, пишет Новак. Идея заключается в том, чтобы «Газпром» покупал газ «Арктикгаза» по цене экспортного нетбэка, говорит человек, близкий к одной из компаний.

Большая часть портфеля заказов – 2 млрд куб. м – обеспечена долгосрочным контрактом с немецкой энергетической компанией EnBW, пишет министр.

Соглашение с EnBW трейдер «Новатэка» заключил еще в 2012 г. NGP перепродавала газ с европейских хабов. Маржа поставок небольшая, но «Новатэку» нужно выходить на этот рынок в том числе для того, чтобы законтрактовать СПГ, объясняла компания.

Представители «Газпрома» и Минэнерго отказались от комментариев, представители Путина и «Новатэка» не ответили на вопросы «Ведомостей». Их коллега из EnBW сказал лишь, что компания довольна сотрудничеством с NGP.

Новак пишет, что NGP может вытеснить норвежских поставщиков VNG. Предложение «Новатэка» министр просит поддержать: экспорт российского газа вырастет, бюджет получит дополнительно 9,4 млрд руб. в виде экспортных пошлин, а «Газпром» увеличит выручку за счет агентского вознаграждения.

С «Газпромом» «Новатэк» эту схему не обсуждал, компания сразу обратилась к Путину, рассказывает собеседник «Ведомостей», близкий к одной из компаний. «Это важный для государства вопрос, и решать его должен президент», – объясняет он. Но у «Новатэка» нет желания давить на «Газпром», это скорее попытка найти приемлемое решение, оговаривается собеседник «Ведомостей».

В Европе не доверяют «Газпрому», говорит аналитик Vygon Consulting Мария Белова. В результате ЕС ужесточает правила для крупных экспортеров и готовится покупать более дорогой американский СПГ, чтобы диверсифицировать поставки, напоминает она. Возможно, чтобы в будущем не потерять долю на рынке, России стоит стать более гибкой и все-таки предложить европейским потребителям газ независимых компаний, заключает она.