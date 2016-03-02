Украина с начала года сократила импорт газа в два раза

Украина в январе-феврале 2016 года сократила импорт природного газа по сравнению с январем-февралем 2015 года почти в два раза, - до 2,1 млрд куб. м с 4,1 млрд куб. м, говорится в сообщении оператора ГТС Украины – госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, в феврале 2016 года Украина сократила импорт газа по сравнению с февралем 2015 года до 1,252 млрд куб. м с 2,1 млрд куб. м.

Как отметили в компании, около 90% газа в феврале поступило из Словакии.

Также в “Укртрансгазе” сообщили, что Украина уже 96 дней не импортирует российский газ для собственных нужд.

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Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович предлагает провести трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Россией в конце текущего отопительного сезона, который должен завершиться к 15 апреля 2016 года.

Также Шефчович призвал Украину готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с "Газпромом", так как Стокгольмский арбитраж до конца 2016 года не успеет разрешить газовые споры между "Нафтогазом" и российским монополистом.