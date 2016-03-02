Аксенов рассказал крымчанам, почему на полуострове выключают свет

Энергоснабжение потребителей в оккупированном Крыму ограничено из-за подготовки к запуску второй очереди энергомоста из Краснодарского края РФ.

Так «глава республики» Сергей Аксенов прокомментировал веерные отключения потребителей, которые не применялись уже несколько недель, сообщают "События Крыма".

"Два дня, 29 февраля и 1 марта, ведутся плановые работы на материковой части РФ. Это связано с запуском третьей и четвертой ниток энергомоста. В результате этих плановых работ происходили переключения, и необходимо было технологически ограничить поток на 200 МВт. Графики должны были всем потребителям донести", – сказал Аксенов.

При этом он выразил уверенность в том, что сроки начала эксплуатации второй очереди энергомоста затягиваться не будут. "Строительство энергомоста в процессе. Надеюсь, что будет раньше графика, но пока – 1 мая. Я прошу всех ориентироваться на эту дату", – добавил он.

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Напомним, ранее «министр топлива и энергетики» Крыма Светлана Бородулина заявила, что введенные ограничения в перетоке электроэнергии с Кубани в Крым, а также в энергообеспечении некоторых районов Крыма связаны исключительно с ремонтными работами, а не с подготовкой к запуску новой очереди энергомоста.