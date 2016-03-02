Кабмин направил в Раду законопроект о рынке электроэнергии

Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает устранение монополии и упрощения подключения к электросетям.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду.

"Законопроект в целом одобрен всеми нашими западными партнерами, мы вместе над ним работали. Я встречался с ЕБРР, USAID, Всемирным банком. Законопроект одобряем и отправляем в парламент, и в парламенте будем дорабатывать", - сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

Также премьер-министр отметил, что принятие закона позволит индивидуальным потребителям выбирать поставщика электроэнергии, который предложит лучшие условия.

“Как физическое лицо, я увижу, что, условно, 5 компаний предлагают поставку электроэнергии в Печерском районе (города Киева - УНИАН), например. Я вижу, выбираю поставщика и подписываю договор. Это даст возможность сэкономить, выбрав лучшие условия”, - подчеркнул глава правительства.

По словам Яценюка, принятие законопроекта также позитивно скажется на стоимости электроэнергии для предприятий и эффективности распределения нагрузки на энергогенерирующие мощности.

“Таким образом, большие компании, условно, пойдут туда, где цена самая дешевая. Они пойдут в “Укргидроэнерго” и “Энергоатом”. Они должны подстроиться под пики производства, потому что пики (потребления - УНИАН) “Энергоатом” не выдерживает, а пики будут вытягивать “тепловики” (теплоэлектростанции - УНИАН)”, - подчеркнул премьер.

Кроме того, на заседании правительства был одобрен и направлен на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о подключении к электросетям. Проект закона определяет процедуру подключения, сроки и ответственность энергопредприятий за отказ или необоснованное затягивание процедуры подключения к электросетям.

Проект закона входит в общий пакет законопроектов по внедрению новой модели работы рынка электроэнергии в Украине.

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Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк анонсировал, что Кабинет министров Украины в рамках реформы энергетического сектора разрабатывает новую модель функционирования рынка электроэнергии, основными принципами которого станет высокая конкуренция и легкость доступа к электросетям. Все эти аспекты, по словам Яценюка, прописаны в пакете законопроектов, подготовленных правительством. Этот пакет включает собственно закон о рынке электроэнергии, закон о Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также закон о доступе к электросетям.

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Говоря о законопроекте о рынке электроэнергии, Яценюк подчеркнул, что его текст анализировали эксперты Всемирного банка, ЕБРР, Евросоюза, Европейского энергетического сообщества. Они внесли 11 правок, которые должны быть в обязательном порядке учтены при подготовке окончательной редакции документа. Закон о НКРЭКУ, по мнению Яценюка, должен сделать Нацкомиссию по-настоящему независимым органом и регулятором на рынке электроэнергии. Третий закон, который необходимо принять, - о порядке подключения к электросетям.