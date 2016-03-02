Транзит российского газа через Украину с начала года увеличился на 60%

Транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз, Молдову и Турцию в январе-феврале 2016 года увеличился по сравнению с январем-февралем 2015 года на 60%, - до 12,57 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз".

По данным оператора, в направлении стран ЕС за январь-февраль 2016 года через территорию Украины было транспортировано 8,5 миллиарда кубометров российского газа, в Молдову – 0,682 миллиарда кубометров, в направлении Турции – около 3,45 миллиарда кубометров.

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

Как ожидается, новая система тарифообразования должна привести к удорожанию услуг Украины по транзиту российского газа в ЕС. Но из-за наличия спорного контракта, составленного согласно шведскому праву, цена транзита может быть изменена только по согласию сторон или решению Стокгольмского арбитража.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров, за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 8%, до 67,1 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.