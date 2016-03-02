"Энергоатом" в прошлом году направил 2,1 миллиарда на повышение безопасности энергоблоков

Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС в Украине, в 2015 году направила 2,1 миллиарда гривень на реализацию Комплексной сводной программы повышения безопасности энергоблоков.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, который сказал об этом на заседании балансовой комиссии 26 февраля в Киеве.

Согласно сообщению, Недашковский отметил, что высшим приоритетом было и остается повышение безопасности атомных электростанций. В частности, за прошлый год достигнут значительный прогресс в реализации Комплексной сводной программы повышения безопасности энергоблоков. Всего было запланировано и выполнено 83 мероприятия на сумму 2,1 миллиарда гривень. В целом с начала реализации программы на мероприятия было потрачено 7,44 миллиарда гривень.

Также сообщается, что "Энергоатому" удалось выполнить все условия международных кредиторов и заключить кредитные и гарантийные соглашения с ЕБРР и Евратомом (на общую сумму 600 миллионов евро), которые направлены на финансирование этой программы.

При этом отмечается, что в использовании средств этих кредитов есть ряд проблем, связанных с долгосрочным согласованием закупочных процедур, изменением требований и рекомендаций к тендерам.

"Мы пока не выбрали никаких средств из этих кредитов, кроме обслуживания, и начало системного освоения этих денег - наша задача на этот год", - подчеркнул Недашковский.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году получил 1,168 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как 2014 год компания закончила с чистым убытком в размере 6,494 миллиарда гривень.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.