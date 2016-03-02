"Укрнафта" начала бурение во Львовской области первой скважины в 2016 году

Крупнейшая отечественная нефтедобывающая компания "Укрнафта" начала бурение первой в этом году скважины с запасами нефти, которая расположена на Bерхнемасловецком нефтяном месторождении во Львовской области, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, эта скважина будет иметь короткий участок горизонтального ствола (приблизительно 200 метров), ориентированного на высокий коэффициент проницаемости горизонта. Введение скважины в эксплуатацию ожидается в середине 2016 года. Прогнозируемая начальная производительность составит около 50 тонн в сутки.

"Строительство скважины стало возможным благодаря недавнему удачному бурению первой горизонтальной скважины, ориентированной на другой продуктивный горизонт на том же месторождении", - уточнили в компании.

В сообщении отмечается, что в случае успешного ввода в эксплуатацию этой скважины запланировано бурение еще как минимум пяти новых горизонтальных скважин на том же участке месторождения.

"Это обеспечит приток инвестиций в возрождение истощенных нефтяных месторождений на этой территории, повысит коэффициент нефтеотдачи и увеличит ресурсную базу предприятия", - подчеркивают в "Укрнафте".

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля руководство "Укрнафты" представило на рассмотрение наблюдательного совета компании свою долгосрочную стратегию развития, которая охватывает весь производственно-сбытовой цикл: разведку, добычу, переработку и продажу.

В планах компании к 2025 году удвоить добычу сырой нефти и нарастить добычу природного газа на 50%.

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Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.