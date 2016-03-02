"Энергоатом" намерен повысить эффективность складских запасов при ремонтах на АЭС

Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС Украины, намерена в текущем году повысить эффективность использования складских запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ), которые используются при ремонтах на АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, который сказал об этом на заседании балансовой комиссии 26 февраля в Киеве.

Согласно сообщению, несмотря на общее снижение обеспеченности (ТМЦ) на начало ремонтной кампании, остатки на складах обособленных предприятий продолжают расти. Так, в 2015 году в целом по компании фактические запасы увеличились на 6,4%, а неэффективные - на 7%, до 883 миллионов гривень.

"Такая картина повторяется из года в год. Я просил руководителей атомных станций отдельно подготовить детальное объяснение такого роста складских запасов и предложения возможности использования этих запасов уже в 2016 году", - подчеркнул президент.

По его словам, эффективно - на 33% - снизить уровень таких запасов удалось на Ривненской АЭС, поэтому опыт этой АЭС необходимо распространить на другие станции.

В сообщении приводятся слова первого вице-президента - технического директора "Энергоатома" Александра Шавлакова, который также считает необходимым принятие срочных мер по снижению неэффективных запасов на складах обособленных подразделений компании.

Кроме того сообщается, что в прошлом году компания присоединилась к работе по эффективному реформированию системы государственных закупок путем перевода ее в формат электронных торгов. По словам Недашковского, сегодня электронные закупки проводят все обособленные подразделения НАЭК "Энергоатом".

"В течение 2015 года осуществлена 391 электронная закупка (по 219 заключены договоры, 55 - в процессе заключения договоров, 117 - не состоялось). Это еще совсем небольшой объем, но общая экономия уже превысила 8 миллиона гривень", - отметил Недашковский.

Он подчеркнул, что такой переход для "Энергоатома" важен в свете того, что новый закон устанавливает обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года для всех госкомпаний и госорганов.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году получил 1,168 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как 2014 год компания закончила с чистым убытком в размере 6,494 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.