Трехсторонние газовые переговоры при участии ЕС состоятся до конца марта - Демчишин

Трехсторонняя встреча по газовым вопросам при участии Европейского Союза состоится до конца марта, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Встреча будет, планируем. До конца месяца однозначно будет эта встреча", - сказал министр.

Демчишин отметил, что в рамках трехсторонних переговоров будут рассматриваться вопросы как транзита газа, так и его закупки.

Читайте такжеЕврокомиссия предлагает провести газовые переговоры с РФ в конце отопительного сезона

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 1 марта предложил провести трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Россией в конце текущего отопительного сезона, который должен завершиться к 15 апреля 2016 года.

Читайте такжеЕврокомиссия готова снова выступить посредником на газовых переговорах между Киевом и Москвой – Шевчович

Ранее Шефчович призвал Украину готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с "Газпромом", так как Стокгольмский арбитраж до конца 2016 года не успеет разрешить газовые споры между "Нафтогазом" и российским газовым монополистом.