Минэнергоугля выплатит шахтерам более 60 миллионов долга по зарплате

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 2 марта, направило 63,7 миллиона гривень государственным угольным предприятиям для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами, сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, указанная сумма направлена госпредприятиям "Львовуголь", "Волыньуголь", "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь". Указанные средства будут использованы на погашение задолженности по зарплате за ноябрь-декабрь 2015 года.

Также сообщается, что еще 74,9 миллиона гривень в ближайшее время должны быть выделены Государственным казначейством для выплаты зарплаты за ноябрь-декабрь 2015 года угледобывающим предприятиям Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности намерено привлечь из бюджета 2,5 миллиарда гривень на модернизацию и дотации государственных угольных предприятий, что позволит в течение года стабилизировать их работу.