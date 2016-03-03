Порошенко ветировал закон о продлении моратория на банкротство "Энергоатома"

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый парламентом в конце января 2016 года закон о продлении моратория на банкротство крупнейшего в Украине производителя электроэнергии – госпредприятия "Энергоатом", эксплуатирующего все действующие атомные электростанции в стране.

"02.03.2016 – возвращен с предложениями президента", – сообщается на сайте Верховной Рады.

При этом текст предложений главы государства на сайте отсутствует.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу Александра Домбровского, общая задолженность перед компанией "НАЭК "Энергоатом" составляет 15 миллиардов гривень, а задолженность самой компании превысила 10 миллиардов гривень.

Законопроект о продлении моратория на банкротство "Энергоатома" должен обеспечить энергетическую безопасность страны, так как не позволит кредиторам компании начать процедуру ее банкротства.

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Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства почти 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.