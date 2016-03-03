Страны-производители соберутся в России, чтобы обсудить цены на нефть

В России 20 марта пройдет встреча нефтедобывающих стран.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра нефти Нигерии Эммануэля Качикву.

«Мы начинаем видеть, что цены на нефть растут очень медленно», — сказал Качикву. Он отметил, что если члены ОПЕК и не входящие в организацию страны соберутся на новую встречу, «мы должны увидеть значительное изменение цены (на нефть)». Качикву подчеркнул, что нефтедобывающие страны считают целевым уровнем цену на нефть в размере $50 за баррель.

«И Саудовская Аравия, и Россия — все возвращаются за стол переговоров», — резюмировал Качикву.

16 февраля представители министерств энергетики России и стран ОПЕК (Катара, Саудовской Аравии и Венесуэлы) провели встречу, по итогам которой решили заморозить добычу нефти на уровне 11 января. Сообщалось, что в дальнейшем могут последовать следующие шаги по стабилизации цен «в течение следующих нескольких месяцев».​ Позднее идею заморозить добычу нефти поддержала и Нигерия. В то же время к соглашению отказался присоединиться Иран, передает РБК.

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В ОПЕК входят 13 стран, добывающих нефть; крупнейшие — Саудовская Аравия, Венесуэла, Иран и Ирак. Совокупная добыча стран ОПЕК росла на протяжении 2015 года: средняя добыча выросла за год с 31,85 млн примерно до 32,2 млн барр. в сутки. Добыча стран, не входящих в ОПЕК — в их число входит и России, — в течение года не росла, а колебалась на уровне 57 млн барр. в сутки. Россия, напротив, в течение года увеличивала добычу с 10,74 млн до 10,88 млн барр. в сутки.