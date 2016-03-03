"Укрэнерго" использовало лишь треть средств из всего кредитного портфеля компании

Госкомпания "Укрэнерго", являющаяся оператором Объединенной энергосистемы Украины, в настоящее время использовала около трети средств на модернизацию и инфраструктурные проекты из всего кредитного портфеля компании, который составляет 1,35 миллиарда евро.

Об этом на Международной энергетической конференции Института Адама Смита в Киеве сказал исполняющий обязанности главы компании Всеволод Ковальчук.

"По состоянию на сегодня общая выборка по нашему кредитному портфелю составляет около 400 миллионов евро. Общий кредитный портфель "Укрэнерго" составляет 1,35 миллиарда евро", - сказал Ковальчук.

По его словам, в последние годы "Укрэнерго" активно направляет кредитные средства на модернизацию и строительство новых инфраструктурных объектов компании.

При этом он подчеркнул, что заемные средства, привлеченные от международных финансовых организаций, позволяют компании иметь недорогой финансовый ресурс для совершения инвестиций в энергосистему Украины без необходимости резкого повышения тарифа "Укрэнерго" на транспортировку электроэнергии по магистральным сетям.

По словам Ковальчука, средняя процентная ставка по кредитным средствам, на которые компания в настоящее время реализует проекты, составляет менее 0,8% годовых. При этом срок привлечения этих средств составляет не менее 15 лет. "У нас есть кредит, который привлечен на 40 лет", - добавил Ковальчук.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2015 года госкомпания "Укрэнерго" подключила к энергосети страны линию электропередач 750 кВ "РАЭС – подстанция "Киевская".

Финансовое соглашение по проекту строительства было подписано между Украиной и Европейским инвестиционным банком в октябре 2008 года. Кроме строительства высоковольтной линии 750 кВ "Ривненская АЭС – подстанция "Киевская", проект включал в себя модернизацию подстанции "Киевская" путем установки второго автоматического трансформатора 750/330 кВ, строительство двух новых линий длиной 60 километров от подстанции "Киевская" в центральные области Украины.

Стоимость проекта составляла 150 миллионов евро.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2015 году "Укрэнерго" получило 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень.