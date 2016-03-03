Украине нужно наращивать объемы геологоразведочных работ – "Надра Украины"

Украине необходимо наращивать объемы геологоразведочных работ, что позволит увеличить добычу углеводородов в стране и повысить ее энергонезависимость.

Как сообщает пресс-служба компании «Надра Украины», об этом на Международной энергетической конференции Института Адама Смита в Киеве сообщил председатель правления компании «Надра Украины» Ярослав Климович.

По его словам, геологическое изучение ресурсов и рациональное отношение к добыче позволит Украине сохранить свою уверенность в энергетической независимости как минимум еще в течение 300 лет.

Однако Климович отмечает, что за счет сокращения объемов геологоразведочных работ темп добычи углеводородов в Украине значительно снизился. При этом он сообщил, что для получения противоположной тенденции в стране необходимо пересмотреть и принять основные законодательные документы, определяющие развитие минерально-сырьевой базы и регламентирующие процессы недропользования, прежде всего Кодекс Украины о недрах и законодательную базу по охране окружающей природной среды.

«Ставка ренты должна быть одинаковой для всех недропользователей без сегрегации по каким-либо признакам, а рента в Украине, стране, которая нуждается в увеличении собственной добычи, не должна быть на уровне самых высоких показателей в Европе и мире», - добавил Климович.

Также он сообщил, что необходимо актуализировать и конкретизировать план действий и финансирование в рамках Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года.

Выступая на форуме, глава компании акцентировал внимание на том, что дальнейшее развитие нефтегазодобывающего комплекса должно происходить исключительно через инновационные процессы, предусматривающие применение новых методов и форм организационной структуры отрасли, совершенствование внутренне-экономического и правового поля недропользования.

В частности, нужно с участием научных организаций Государственной службы геологии и недр, «Надра Украины», НАК «Нафтогаз Украины», академических институтов создать геологическую программу нефтегазодобывающей отрасли Украины с определением приоритетных направлений ведения геологоразведочных работ по каждому нефтегазодобывающему региону (как традиционных, так и нетрадиционных залежей углеводородов).

Кроме того, по мнению главы правления «Надра Украины», в Украине нужно пересмотреть и усовершенствовать нормативно-правовую базу по недропользованию, адаптировать ее к международным стандартам, а также создать оптимальные формы сотрудничества владельцев спецразрешений и инвесторов. При этом Климович считает необходимым провести оценку запасов и ресурсов углеводородов, месторождений нефти и газа с участием иностранных аудиторских фирм, что позволит иностранным и отечественным инвесторам иметь объективную оценку запасов для участия в аукционах.

Среди остальных решений для улучшения функционирования добывающей отрасли глава «Надра Украины» назвал создание спецфонда для государственного финансирования стратегических направлений геологоразведочных работ, направленных на освоение нефтегазового потенциала; предоставление льготного кредитования и кредитования под государственные гарантии для выполнения геологоразведочных работ; либерализацию налогового законодательства при выполнении геологоразведочных работ, а также привлечение международных финансовых компаний нерезидентов и инвестиционных средств от резидентов в активное участие в разработке нефтегазоносных недр по действующим соглашениям о разделе углеводородов.

«Надра Украины» открыта для тесного сотрудничества с государственными, негосударственными и иностранными инвесторами для достижения Украиной ресурсной самодостаточности и энергетической независимости», - подчеркивают в компании.

По информации пресс-службы, участие в форуме также приняли заместитель председателя правления Максим Максименцев (тема выступления: «Организационно-правовые формы исследовательской разработки и производства углеводородов в Украине. Состояние и перспективы») и генеральный директор предприятия «Укрнаукагеоцентр» Петр Голуб.

Как сообщал УНИАН, по словам главы правления «Надра Украины» Ярослава Климовича, несмотря на сложные финансовые условия, компания продолжает работать на безубыточном уровне, а также занимается поиском средств на погашение задолженности своих дочерних предприятий.

За прошедший год «Надра Украины» заплатила в бюджет более 45 млн грн налогов и обязательных платежей. Более 8 млн грн компания направила в качестве финансовой помощи дочерним предприятиям, которые являются самостоятельными юридическими лицами.

По данным «Надра Украины», в течение 2015 года компания обеспечила дочерние предприятия дополнительными объемами работ на сумму около 5 млн грн, что стало весомой поддержкой их хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.