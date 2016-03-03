ЕК одобрила строительство газопровода для поставки топлива из Азербайджана

Соглашение о строительстве Трансадриатического газопровода (TAP) между Грецией и компанией TAP AG - подрядчика и впоследствии оператора - одобрено Еврокомиссией, говорится в сообщении исполнительного органа власти ЕС, передает Прайм.

Газопровод, который является европейской частью Южного газового коридора, пойдет от границы Греции через Албанию в Италию по дну Адриатического моря и в будущем должен доставлять газ из Азербайджана.

Стартовая мощность - 10 млрд кубов в год. Инвестиции TAP AG составят 5,6 млрд евро, в том числе 2,3 млрд евро - в греческий участок.

Читайте такжеТурция на фоне конфликта с РФ решила ускорить строительство газопровода из Азербайджана

Как заявляет ЕК, документ "соответствует правилам по оказанию государственной помощи Евросоюза", а газопровод TAP повысит энергобезопасность ЕС и не нарушит конкуренцию.