Турецкие компании готовятся к суду с "Газпромом" из-за сокращения поставок газа

Турецкие импортеры газа стали готовиться к возможному обращению в арбитражный суд вследствие резкого сокращения поставок из России. В «Газпром экспорте» ранее намекнули РБК, что это было сознательное решение.

«Газпрому» придется отвечать в международном арбитраже за сокращение поставок в Турцию, если импортерам не удастся прийти к взаимоприемлемому соглашению с российской компанией, заявили осведомленные источники турецкой газете Hürriyet Daily News.

«Мы хотим решить этот вопрос в соответствии с контрактом, заключенным с «Газпромом», и, по возможности, в максимально позитивном ключе. Если же это не окажется возможным, то место, в которое придется обратиться в этой связи, представляется очевидным, это — международный арбитраж», — сказал один из отраслевых источников.

Собеседник издания добавил, что иски будут подаваться отдельными компаниями и о коллективном иске речь не идет. Он уточнил, что ответчиком станет «Газпром экспорт» — дочерняя структура «Газпрома».

«Согласно контракту, любая спорная ситуация может быть передана в арбитражный суд, если ее не удается разрешить в течение шести месяцев. Суть в том, что если Россия поступит с Турцией так же, как с украинским и литовским рынками, то она может потерять турецкий рынок», — напомнил источник.

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Турецкая компания Enerco 1 марта заявила, что «Газпром» в одностороннем порядке решил поднять цены на газ, поставляемый турецким импортерам, и без официального объяснения сократил объемы поставок, пишет Hürriyet Daily News. Как говорится в заявлении компании, на которое ссылается газета, поставки начали сокращаться с 24 февраля.

Enerco утверждает, что российская сторона нарушила закон. «Все импортеры, включая нас, согласовали с «Газпром экспортом» пересмотр цены на газ в апреле 2015 года. Таким образом, контрактная цена была снижена. Это был постоянный, а не временный пересмотр. Поэтому ни одна из сторон не имеет права изменять или отменять эти условия без одобрения другой стороны. «Газпром экспорт» в конце прошлого года попросил о пересмотре цен. Наш контракт позволяет это, но такие предложения должны стать предметом переговоров, должны быть обоюдно согласованы или в качестве крайней меры переданы в арбитраж. Наши переговоры начались в позитивном ключе», — говорится в заявлении турецкой компании. Enerco также подчеркнула, что у нее нет неоплаченных долгов перед «Газпром экспортом».

В соответствии с контрактом 2013 года турецкие компании импортируют ежегодно 10 млрд куб. м российского газа, напоминает Hürriyet Daily News. По словам источников издания, когда «Газпром» сократил поставки в феврале, обе стороны вели переговоры о скидке в 10,25%, но Россия недавно в одностороннем порядке прекратила предоставлять эту скидку, сославшись на «разногласия по вопросу цены на газ».

25 февраля стало известно о сокращении поставок российского газа в Турцию по западному маршруту через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. По данным компании «Булгартрансгаз», 24 февраля по этому направлению было прокачано на 40% меньше, чем в этот день год назад.

В конце января об отмене «Газпромом» скидки для ряда турецких компаний сообщило агентство Anadolu со ссылкой на свои источники. Источники РБК в «Газпром экспорте» рассказали, что скидка действительно отменена, так как потеряла актуальность вследствие снижения цен на нефть, но переговоры по этому вопросу продолжаются.