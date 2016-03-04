Цена нефти Brent поднялась выше $37, WTI тянется к $35

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,21 до $37,28 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,24 до $34,81.

Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась шестую неделю подряд до 9,08 миллиона баррелей в сутки, по данным Управления энергетической информации, пишет Рейтер.

"Многие трейдеры ждут данных о занятости в США: это важнейший показатель, касающийся потребителей нефти. Инвесторы еще больше уверены, что цены на нефть достигли минимума", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

"Учитывая хорошие экономические показатели США в последнее время, отчет о занятости вряд ли будет ниже прогноза. Мы ожидаем, что он даст рынкам больше уверенности в американской экономике", - говорится в отчете Phillip Futures.

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Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в этом году сократится на 850.000 баррелей в сутки, при этом добыча в США снизится на 760.000 баррелей в сутки, предсказал старший экономист банка HSBC в Австралии Пол Блоксхэм. Среднегодовая цена Brent, по мнению банка, составит $45 за баррель в этом году и $60 в 2017 году, а затем поднимется до $75 за баррель.

Россия в четверг не подтвердила заявление министра нефти Нигерии, который сказал, что представители нескольких стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, встретятся 20 марта в России, чтобы обсудить перспективы восстановления цены.