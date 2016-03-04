Беларусь хочет получить от России временную скидку на газ

Власти Беларуси обсуждают с российскими коллегами возможность получения временной скидки на поставку газа.

Этот вопрос, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, обсуждался на встрече вице-премьера РФ Аркадия Дворковича с заместителем председателя Совета министров Беларуси Владимиром Семашко 2 марта. Та же тема также была поднята на встрече глав Минэнерго двух стран — Александра Новака и Владимира Потупчика.

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​Как сообщил собеседник издания, Минск требует, чтобы Москва предоставила скидку в $25 на 1 тыс. куб. м к базовой цене. Как поясняет издание, сейчас базой для формулы расчета является стоимость газа в Ямало-Ненецком автономном округе, где оптовая цена «Газпрома» является самой низкой в стране — 2395 руб. за 1 тыс. куб. м без НДС. Как пишет «Коммерсантъ», с учетом скидки основа расчета окажется втрое ниже средней себестоимости добычи в России.

По словам другого источника, речь идет о предоставлении скидки в $25 к конечной цене по формуле. Как поясняет издание, с 2008 года цена для Беларуси рассчитывалась каждый квартал с учетом индексов цен на газойль и мазут. В 2013 году это было закреплено межправительственным соглашением. Сейчас эта цена составляет $142,4 за 1 тыс. куб. м.

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Как отмечает издание, Беларусь имеет самую низкую экспортную цену «Газпрома». Если в качестве равнодоходной будет принята средняя цена поставки на внутренний рынок России, то газ для Беларуси подешевеет до $50 за 1 тыс. куб. м без учета транспортировки.