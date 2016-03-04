Нефтедобывающие страны обсудят заморозку добычи до июня – президент Венесуэлы

В ближайшие дни состоится встреча нефтедобывающих стран, как являющихся членами ОПЕК, так и не входящими в картель. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на этой встрече участники намерены принять обязательство заморозить производство нефти по крайней мере до июня. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на AVN.

Мадуро отметил, что благодаря ранее заключенному соглашению между нефтедобывающими странами цена на нефть остановила свое падение и начинает медленно расти.

Как отмечается, предложение заморозить добычу нефти будет первым шагом ради достижения стабильности на мировом рынке. Это важно в первую очередь для таких стран, как Россия, Венесуэла, Катар и Саудовская Аравия.

В январе цены на нефть упали более чем на 20 процентов из-за избытка предложения на рынке, вызванном перепроизводством таких стран, как Саудовская Аравия. Также факторами снижения цены послужили спад в экономике Китая и необычно низкий спрос на горючее.

В четверг, 3 марта, министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что встреча состоится в России 20 марта.

В то же время российское Минэнерго сообщило, что дата и место проведения встречи еще не определены — сейчас они обсуждаются.

1 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российские нефтяные компании согласились заморозить уровень добычи нефти. Чиновник заявил, что более 15 стран публично подтвердили готовность сохранить производство нефти на уровне января 2016 года.

Читайте такжеВ Иране назвали нереалистичным предложение о заморозке добычи нефти - СМИ

16 февраля Россия и несколько участников ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла) договорились заморозить добычу нефти с целью поддержать котировки, просевшие на 70 процентов за полтора года. О намерении присоединиться к соглашению также сообщили Ирак и Кувейт, а 20 февраля добавилась Нигерия.