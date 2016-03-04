Ирану начали возвращать миллиарды долларов замороженных нефтяных долгов

Национальная нефтяная компания ОАЭ (ENOC) выплатила Ирану около 3 миллиардов долларов замороженных нефтяных долгов, заявил в четверг гендиректор центрального банка ИРИ Валиулла Сейф.

"Национальная нефтяная компания ОАЭ к настоящему моменту выплатила 50% своего долга, что составляет около 3 миллиардов долларов, остальную сумму мы получим постепенно", - цитирует Сейфа агентство Shana, передает Прайм.

Он добавил, что европейские компании уже начали переводить нефтяной долг на счет центробанка Ирана в Италии. Сейф заявил, что со снятием санкций Иран должен получить около 32,6 миллиарда долларов замороженных ранее активов.

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Иран 16 января избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.