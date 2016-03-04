Exxon Mobil начала экспорт нефти из США впервые более чем за 40 лет

Вслед за мелкими независимыми нефтетрейдерами экспорт нефти за пределы США после снятия действовавшего более 40 лет запрета начинают крупные нефтедобытчики. Первой из них экспортные поставки нефти запустила компания Exxon Mobil, сообщает Bloomberg.

В агентстве объясняют изменение политики Exxon попыткой найти новых покупателей за пределами внутреннего рынка США, на котором предложение превышает спрос, а запасы сырой нефти достигли максимального за почти 90 лет уровня.

«Мы не комментируем деталей частных коммерческих соглашений, однако экспорт нефти из США теперь является одной из доступных коммерческих возможностей, которой мы можем пользоваться время от времени», — сообщили Bloomberg в Exxon.

По данным источников Bloomberg, Exxon поставила американскую нефть на собственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на Сицилии. Танкер с нефтью от Exxon вышел из порта Бомонт и недавно прибыл в сицилийский порт Аугуста.

Запрет на экспорт американской нефти был снят 19 декабря 2015 года, а первая партия из США поступила в Европу 21 января 2016 года. Однако до сих пор американскую нефть экспортировали только трейдеры, в том числе Vitol и Trafigura, зарабатывающие на поставках более дешевой по сравнению с североморской Brent марки WTI на НПЗ в Средиземноморье.

Эксперты рассчитывают, что экспорт WTI поможет приостановить падение нефтяных цен на внутриамериканском рынке, оказавшемся под давлением из-за резкого роста запасов, уровень которых достиг максимального с 1930 года. Только на прошлой неделе запасы нефти в Кушинге, главном сырьевом хабе США, увеличились на 66 млн баррелей, пишет РБК.

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В начале февраля США впервые после отмены запрета на экспорт поставили нефть в страну, являющуюся членом ОПЕК. Покупателем стала венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), которая имеет доступ к крупнейшим запасам нефти в мире, но ввозит легкие сорта нефти из-за рубежа, смешивая их со своей, более тяжелой нефтью. В 2015 году компания импортировала порядка 40 тыс. баррелей в день из России, Нигерии и Анголы.